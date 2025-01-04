واشنطن تتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة

واعتبر بلينكن بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عائقين يحولان دون التوصل إلى إنهاء الحرب في يتعلقان بالدافع الذي يحرك حماسوقال وزير الخارجية الأمريكي: " لقد أمضينا أشهرا في العمل على خطة ما بعد الصراع مع العديد من في المنطقة والشركاء العرب".وتابع: إذا لم تتح لنا الفرصة للبدء في محاولة تنفيذها من خلال وقف إطلاق للرهائن في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلمها إلى القادمة ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدمًا في ذلك.وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن المعاناة في كانت هي الدافع لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع من خلال استعادة الرهائن والوصول إلى وقف لإطلاق .وأكد بلينكن أن الوضع يعتبر جيد بشأن ضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023. وقال: "دمرت القدرات العسكرية لحماس. كما قضت على القيادة المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر".والجمعة، استأنف في العاصمة القطرية الدوحة ممثلون عن "إسرائيل" وحركة حماس المفاوضات بهدف التوصل لوقف إطلاق في قطاع وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.