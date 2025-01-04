ألمانيا.. تفاصيل مثيرة تخص هجوم ماغديبورغ

وأشارت الصحيفة إلى أن "اسم ورد في العديد من كمقدم بلاغات، وكمشتبه به في قضايا أخرى".وأوضحت الصحيفة أنه في إحدى القضايا، التي ورد اسمه فيها كمشتبه به، "هدد محاميا كان قد مثّله سابقا في قضية قانونية، كما هدد أفراد أسرة المحامي وموظفي مكتبه، وعلى إثر البلاغ المقدم ضده، من قبل المحامي وأسرته، زارته في 4 أكتوبر 2024، حيث أجرت معه جلسة (مخاطبات الخطرين)، وهي إجراء تُستخدم فيه لتحذير الشخص من أنه تحت المراقبة ولحثّه على الامتناع عن سلوك مريب".وبحسب الصحيفة، كان يعمل طبيبا في قسم العناية الخاصة في منشأة "سالوس" للأمراض النفسية بمدينة برنبورغ، منذ عام 2020، حيث كان مسؤولا عن رعاية مرضى نفسيين يعانون من الإدمان، وتمت جلسة "مخاطبة الخطرين" في مكان عمله، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إبلاغ المنشأة التي يعمل بها بأي تحذيرات من حوله، ولم يحدث تواصل بين الشركة والشرطة.وقالت متحدثة باسم "سالوس" للصحيفة الألمانية: إن "الشرطة لم تقدم أي معلومات عن سبب زيارة موظفها طالب"، مضيفة أن إدارة المنشأة الطبية "لم تجد أي سبب للتشكيك في كفاءته المهنية أو مؤهلاته الطبية".من جهته قال التحقيقات الجنائية بولاية ساكسونيا أنهالت (عاصمتها ماغديبورغ) للصحيفة، إنه "لم يكن هناك ما يبرر نقل معلومات إضافية عن إلى مكان عمله".وأكدت أن تبادل المعلومات الشخصية "يتم فقط عند توافر مؤشرات على أن هذا الإجراء قد يمنع وقوع جرائم أو مخاطر".وفي 20 ديسمبر 2024، قام عبد المحسن، وهو طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، معروف بعدائه للإسلام، بتنفيذ هجوم، حيث دهس الناس بسيارته داخل سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 300 آخرين. وهو الآن قيد الحبس الاحتياطي.