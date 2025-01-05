انفجارات في محيط دمشق

وقالت الوسائل، بينها "تلفزيون سوريا"، أن انفجارات عنيفة في محيط دمشق يعتقد أنها طالت مستودعات ذخيرة، من دون مزيد من التفاصيل".فيما قالت شبكة "أخبار الوطن" إن "أصوات الانفجارات التي تسمع في محيط دمشق هي لمستودعات ذخيرة في الكتيبة 55 - دفاع جوي على سفوح جبل المانع (الكسوة) في ريف دمشق".