حقيقة انتشار فيروس خطير يصيب الجهاز التنفسي؟

نيوز – دولي

نفت الأنباء المتداولة بشأن تفشي فيروس خطير يصيب الجهاز التنفسي.

العام للخدمات أتول غويل، في تصريحات صحفية، إنه "لا يوجد ما يدعو للقلق"، كما أشارت الخارجية إلى أن السفر إلى بكين آمن.

وأضاف غويل: ان "فيروس HPMV يشبه أي فيروس تنفسي آخر يسبب نزلات البرد الشائعة، وقد يسبب أعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا لدى كبار السن والصغار.. ومع ذلك قمنا بتحليل بيانات تفشي الأمراض التنفسية في البلاد ولم تحدث أي تفش لأمراض الجهاز التنفسي".

واستطرد المتحدث ان "زيادة الإصابة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعي في فصل الشتاء"، مشدداً على أن "المستشفيات عادة ما تكون مجهزة جيداً بالإمدادات والأسرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات"، ومع ذلك نصح الجمهور باتخاذ الاحتياطات المعتادة ضد التهابات الجهاز التنفسي.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن السلطات فرضت إجراءات طوارئ وسط تفشي فيروس جديد، يأتي بعد خمس سنوات من تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في جائحة ضربت العالم.

وتشهد الصين، وفق التقارير ذاتها، ارتفاع في الإصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) تحديدا في المقاطعات الشمالية، خاصة بين الأطفال.

وتم اكتشاف الفيروس في 2001، وهو من عائلة الفيروسات الرئوية التنفسية RSV ".

وتتشابه أعراض الإصابة بهذا الفيروس بالرشح أو الإنفلونزا أو حتى كورونا، مثل الحمى والسعال واحتقان الأنف وضيق التنفس، وقد تتطور لتصيب الشعب الهوائية بالالتهاب.

وتتراوح فترة الحضانة بين 3 إلى 6 أيام.

وقد يختلف متوسط مدة المرض حسب شدته، لكنه يشبه التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

ويمكن التقاط العدوى بهذا الفيروس من مخالطة المصابين، من إفرازات السعال، أو العطس، أو اللمس، أو مصافحة المصاب، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.