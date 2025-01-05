قرار بتمديد بقاء إسرائيل في لبنان

نيوز – دولي

كشف مصدر مطلع أن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيعلن خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان تمديد المهلة التي أعطيت لإسرائيل للانسحاب من اللبناني، بموجب وقف إطلاق الساري مفعوله إلى الآن.

وقال إنه "سيكون للملف الرئاسي حيز كبير خلال الزيارة، إذ سيضغط هوكستين لعقد الجلسة وانتخاب الرئيس لكنه لن يتوقف عند اسم محدد".

وأشار إلى آخر "ما توفر من معلومات مؤكدة أن الولايات لن تقف عند ترشيح العماد جوزف عون، بعد تراجع حظوظه".

ولفت إلى أن "التداول الآن بين العميد المتقاعد جورج خوري، والوزير السابق جهاد أزعور، والعميد غلياس البيسري مدير عام العام بالإنابة، بعد ارتفاع أسهمه خلال الساعات الماضية بشكل كبير".

وبين أن "لا "فيتو عليه لا من الداخل اللبناني ولا من الخارج، وبالتالي فإنه سيكون بديلا مقبولا لقائد بسبب القدرات القيادية التي أظهرها أخيرا، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود وملاحقة المخالفين والعمليات الأمنية الناجحة داخليا".

ووفق المصدر، فإنه "على الرغم من التوقيت اللافت لزيارة هوكستين المتزامن مع جلسة انتخاب الرئيس، فإن الملف الجنوبي هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية".

وأكد أن ذلك "نابع من مخاوف حقيقية من انهيار وقف إطلاق بسبب استمرار إسرائيل بعمليات التفجير والتدمير لقرى الشريط الحدودي".

وأوضح أن "هوكستين سينتقل فور وصوله إلى لبنان لزيارة الجنوب، وسيعلن بعدها تمديد مهلة الستين يوما لمدة 30 يوما إضافية، وسيتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالقرار، لإعطاء شرعية للتحركات الإسرائيلية لإنهاء ما تقول إنه تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، خاصة الأنفاق والمخازن".