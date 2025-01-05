حصيلة ضحايا الغارات على غزة اليوم

كشفت مصادر طبية في غزة، الأحد، حصيلة ضحايا الغارات "الإسرائيلية" على قطاع منذ صباح اليوم.

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وأفادت المصادر بـ"ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع منذ صباح اليوم الأحد إلى 18 شهيدا".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.