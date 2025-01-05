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تطور جديد يخص محادثات الدوحة بشأن غزة
دوليات
2025-01-05 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
849 مشاهدة
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، عن تطور جديد يخص المحادثات التي تجري في
العاصمة
القطرية الدوحة بشأن
غزة
.
ونقل الموقع عن
مسؤول
أمريكي قوله، إن "بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن وصل للعاصمة القطرية الدوحة للانضمام لمحادثات وقف إطلاق
النار
في غزة".
الى ذلك، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن "رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس السبت، إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في
غزة
بشكل دائم هي من خلال
اتفاق
على وقف إطلاق
النار
وإطلاق سراح الرهائن.
والجمعة، استأنف في
العاصمة
القطرية الدوحة ممثلون عن "إسرائيل" وحركة حماس المفاوضات بهدف التوصل لوقف إطلاق
النار
في قطاع
غزة
وإعادة الرهائن "الإسرائيليين" المحتجزين في القطاع.
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