تطور جديد يخص محادثات الدوحة بشأن غزة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، عن تطور جديد يخص المحادثات التي تجري في القطرية الدوحة بشأن .​

ونقل الموقع عن أمريكي قوله، إن "بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن وصل للعاصمة القطرية الدوحة للانضمام لمحادثات وقف إطلاق في غزة".

الى ذلك، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن "رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس السبت، إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في بشكل دائم هي من خلال على وقف إطلاق وإطلاق سراح الرهائن.



والجمعة، استأنف في القطرية الدوحة ممثلون عن "إسرائيل" وحركة حماس المفاوضات بهدف التوصل لوقف إطلاق في قطاع وإعادة الرهائن "الإسرائيليين" المحتجزين في القطاع.





