هزة أرضية تضرب جنوب شرق إيران

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من الأرض عند الساعة 7:24 من صباح اليوم الاثنين.وأضاف أنها وقعت على بعد 12 كيلومترا من قرية بلوك و26 كيلومترا من كهنوج و24 كيلومترا من فارياب في محافظة .ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة حتى الآن، بحسب وسائل إعلام إيرانية.