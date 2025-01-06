الحكومة الألمانية تردّ بقوة على إيلون ماسك!

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين: "الناس العاديون والعقلاء والمحترمون يشكلون الأغلبية في هذا البلد".واضاف: "نتصرف كما لو أن تصريحات ماسك على يمكن أن تؤثر على بلد يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة بالأكاذيب أو أنصاف الحقائق أو التعبير عن الرأي. لكن ببساطة هذا ليس هو الحال"، إلى منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك باسمها القديم قبل أن يغير الملياردير اسمها إلى "إكس".وفي الشهر الماضي، أيَد ماسك حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب مناهض للهجرة وصفته أجهزة بأنه حزب يميني متطرف.ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات العامة في شباط.وكانت شولتس ندّد بـ"التصريحات المتنافرة" التي صدرت عن الملياردير الأميركي. وفي مقابلة مع مجلّة "شتيرن" صدرت السبت، اعتبر شولتس أنه "لا بدّ من التسلّح بالهدوء" في وجه تصريحات ماسك الذي نعته بـ"المجنون" في مطلع تشرين الثاني و"المخبول غير الكفؤ" في 20 كانون الاول.