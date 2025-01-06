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الأمم المتحدة تحذر: أكثر من 30 مليون شخص بحاجة للمساعدة في السودان
دوليات
2025-01-06 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
243 مشاهدة
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ان أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.
ووجّهت الأمم
المتحدة
نداء لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة في ما سمته "أزمة إنسانية غير مسبوقة".
وقد تسبب الصراع الدائر بين
الجيش
وقوات الدعم السريع والذي تعتبره الأمم
المتحدة
أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ
نيسان
2023، شبح المجاعة التي تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول ايار.
وتنفي الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش وجود مجاعة، لكن منظمات إغاثية تشكو من قيود تعيق عملها.
ويتهم
الجيش
وقوات الدعم السريع باستخدام "أساليب التجويع" كسلاح حرب.
وعلى امتداد فترة الحرب، تبذل الأمم
المتحدة
جهودا كبيرة لجمع الأموال اللازمة.
ولطالما أطلق على النزاع في السودان اسم "الحرب المنسية"، فقد طغت عليه الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، على الرغم من حجم الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
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