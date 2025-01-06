نتنياهو يصادق على "عمليات إضافية" في الضفة الغربية

وذكر نتنياهو، على حسابه في منصة "إكس": "أجرى بنيامين نتنياهو مساء الإثنين جلسة تقييم للوضع في الضفة بمشاركة ورئيس الأركان ورئيس جهاز العام (الشاباك) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين".وأضاف: "وقد صادق على العمليات للقبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة، كما صادق على سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية الإضافية في الضفة الغربية".وفي وقت سابق الاثنين، توعد نتنياهو، بتصفية مع من وصفهم بالقتلة بعد مقتل 3 مستوطنين في إطلاق نار وقع بالضفة .وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الاثنين، بمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح في إطلاق نار على حافلة بشمال الضفة .