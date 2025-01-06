الجيش اللبناني ينهي انتشاره في 3 نقاط في بلدة الناقورة

نيوز – دولي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بأن اللبناني أنهى انتشاره في ثلاث نقاط في بلدة الناقورة وحامول في القطاع جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإسرائيلي انسحب من القطاع في اللبناني - من الناقورة ومحيطها.

وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة اللبناني بيان جاء فيه: "تمركزت وحدات حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، وذلك بموازاة انسحاب الإسرائيلي من البلدة".

وأضاف البيان: "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. لذا تدعو قيادة المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

من جهتها، قالت بلدية الناقورة في جنوب لبنان إن "الجيش اللبناني باشر بالانتشار في مواقعه في البلدة".



وأشارت إلى أنه "تسهيلا لعمليات مرور آلياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع اللبناني والجهات الرسمية المعنية، ستقوم بإعلام الأهالي بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة".

وأضافت "وعليه، فإن العودة الآمنة ستكون حصرا بمؤازرة قوّة من اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، وغير ذلك قد يترتب عنه نتائج غير محسوبة".

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين وصل اليوم إلى لبنان، في زيارة سيلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

ويترأس الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الإشراف الخماسية التي ستتولى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وكانت الإشراف الخماسية المكلفة بمتابعة الاتفاق عقدت في التاسع من ديسمبر أولى اجتماعاتها في الناقورة في جنوب لبنان.

وكان قرار وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ فجر يوم 27 تشرين الثاني.