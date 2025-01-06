اعتقال ضابط رفيع المستوى من نظام الأسد

نيوز – دولي

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات العام التابعة لـ" العمليات العسكرية" في سوريا، اعتقلت اليوم الاثنين ضابطا "رفيع المستوى" من النظام السابق يدعى علي عزيز .

وذكر المرصد أن "الضابط، العميد علي عزيز صالح، يعتبر أحد أبرز مرتكبي الانتهاكات في لا سيما في بانياس في ريف طرطوس، وقد تم اقتياده إلى مركز أمني".

وشارك العميد "صالح" في اقتحام بانياس والقرى المحيطة بها في نيسان من عام 2011.

وشغل الضابط السابق في نظام الأسد عدة مناصب في الحرس الجمهوري وترأس فرع القنيطرة وشغل مناصب رفيعة في فروع مخابرات السوري حتى تسريحه قبل سنوات.

ويأتي ذلك في إطار إطلاق حملات أمنية من قبل العمليات العسكرية في عدة محافظات سورية، لملاحقة فلول النظام ومن تورطوا بجرائم ضد السوريين.

واليوم الاثنين، أطلقت العمليات العسكرية وإدارة العام حملة أمنية في منطقة جبلة لضبط وملاحقة بعض المتورطين بعمليات إجرامية.

وكذلك، أعلنت العمليات العسكرية انتهاء حملتها الأمنية في حمص، التي استمرت أياما، وأسفرت عن اعتقال 650 شخصا.

ومع انتهاء الحملة في حمص، أفرجت "العمليات العسكرية" عن العشرات ممن جرى توقيفهم ضمن أحياء المدينة، بينما لا يزال 150 شخصا قيد الاعتقال من ضمنهم أشخاص أجروا تسوية مع العمليات العسكرية.