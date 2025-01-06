الحوثيون يعلنون استهداف "هاري ترومان"

أعلنت أنصار الله في (الحوثيون)، الاثنين، عن استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان.



وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي الأحمر"، موضحا أن "عمليتنا شمالي أدت إلى إفشال هجوم أمريكي".

وأضاف "هاجمنا ظهر اليوم هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة".



وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.