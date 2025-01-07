رئيس البرلمان اللبناني يحدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نيوز – دولي

حدد رئيس اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت وسائل إعلامية ان "رئيس اللبناني نبيه بري دعا الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل".

وتتسارع الحركة السياسية والدبلوماسية في لبنان استباقا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل، حيث شهدت بيروت في اليومين الماضيين سلسلة اتصالات أجراها الوفد القطري والوفد السعودي بينما وصل أمس المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لمواكبة ترتيبات وقف النار في والاستعدادات لجلسة .