أمريكا.. العثور على جثتين في مقصورة الهبوط بطائرة في ولاية فلوريدا

وذكرت مصادر إعلامية أنه "تم العثور على الجثتين في منطقة فتحة العجلات بمطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي".وقال متحدث باسم شركة "جيت بلو" إنه "تم اكتشافهما أثناء عملية فحص روتيني ضمن عملية الصيانة بعد الرحلة".وكانت الطائرة وصلت إلى بعد الساعة 11 مساء بقليل، حيث كانت قادمة من الدولي في .