ووفق المجلة يُبرز هذا التخطيط مدى رغبة الرئيس الأميركي في خفض أسعار البنزين وإظهار إحراز تقدم في الصراع قبل التصويت.ولا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها، وما إذا كانت الإدارة ستمضي فيها في نهاية المطاف، موضع نقاش، بحسب المجلة.وقال مسؤول أميركي إن الأميركية، التي تنسق الجهود الحربية، تتولى إعداد هذه الخطط.وذكرت المجلة أن مؤيدي هذه الخطط يقرون بأن الضربات المحدودة، بمفردها، لن تكون كافية لدفع إلى طاولة المفاوضات، أو إعادة حركة السفر الآمنة عبر ، أو خفض أسعار البنزين قبل يوم الانتخابات.لكن المؤيدين يرون أن اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أشهر من السلام الهش قد يتيح لترامب إظهار القوة، وربما إعلان تحقيق نوع من الانتصار، مما يمنح الجمهوريين دفعة هم في أمس الحاجة إليها قبل الانتخابات.وقال جمهوري مطّلع على المداولات: "سيجعل ذلك الرئيس يبدو وكأنه حقق انتصارا، وأن أسعار البنزين ستبدأ في الانخفاض".وقد تتبع عملية محدودة تحركات عسكرية أكثر اتساعا بعد انتخابات التجديد النصفي، إذ ألمح إلى أن الصراع، الذي دخل الآن شهره الثامن، قد يُستأنف.