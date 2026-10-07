كشفت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري، أن تدرس بجدية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين في .

وأشارت المصادر إلى أن "الخيارات قيد الدراسة وتشمل تقديم مساعدات دفاعية أو نشر قوات في مهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة سعوديا".



وتابعت: "محادثات الرئيس الشرع مع ولي السعودي تناولت احتمالية تقديم المساعدة العسكرية".

وتشهد الساحة اليمنية تصعيدا متبادلا، إذ قال الحوثيون ليل الثلاثاء إن شنت خلال 24 ساعة 66 غارة جوية وصاروخية على محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة، فيما أعلن الحوثيون كذلك استهداف محيط مطار عدن.



ودخل النزاع عام 2022 مرحلة من الهدوء النسبي بالتزامن مع تحسن العلاقات السعودية الإيرانية، قبل أن تعود المواجهات إلى التصاعد في يوليو الماضي، بعدما اتهم الحوثيون بقصف لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه.