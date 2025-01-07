ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التبت إلى 126 قتيلا

وأفادت الجديدة للأنباء "شينخوا" الرسمية بأنه "تأكّد إجمالي 126 شخصا وإصابة 188 آخرين حتى الساعة السابعة مساء الثلاثاء (11,00 بتوقيت غرينتش)".ويعود النشاط الزلزالي في منطقة التبت إلى كونها جزءا من النظام الجيولوجي للهيمالايا، وهي أحد أبرز السلاسل الجبلية التي نشأت نتيجة تصادم الصفائح الهندية مع الصفائح الأوراسية قبل ملايين السنين.هذا التصادم لا يزال مستمرا حتى اليوم، ويعد العامل الرئيسي في تكوين جبال الهيمالايا، بما في ذلك جبل إيفرست، الذي يعتبر أعلى قمة جبلية في العالم.وعلى مر القرون، شهدت المنطقة العديد من الزلازل العنيفة التي تسببت في تغييرات جغرافية كبيرة، وبحسب سجلات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع في هذه المنطقة أكثر من 10 زلازل بقوة 6 درجات أو أكثر خلال الماضي، مما يعكس النشاط الزلزالي المستمر في هذه المنطقة نتيجة التفاعل المستمر بين الصفائح التكتونية.ومنطقة التبت، إلى جانب كونها منطقة زلزالية، هي أيضا منطقة ذات ارتفاعات شديدة، حيث تقع معظم المناطق القريبة من مركز الزلزال على ارتفاع يزيد عن 4000 متر، وهذا الارتفاع يزيد من تعقيد عمليات الإنقاذ والإغاثة، حيث يصعب الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب التضاريس الوعرة.