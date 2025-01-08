انفجار يهز وسط لندن

حيث أخلت ريجنت وسط لندن، كما أغلقت وأخلت معظم الشوارع والمباني المؤدية لشارع ومربع .فيما سمع صوت انفجار وسط .وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث أمني وسط العاصمة.