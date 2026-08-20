ظروف غامضة تتسبب بنفوق 20 فيلا في كينيا

وتم تسجيل أولى حالات النفوق بين الفيلة في محمية "أمبوسيلي" الوطنية في 24 يونيو.وكانت غالبية الفيلة النافقة من الإناث والذكور اليافعة. وقبل نفوقها، لوحظت عليها أعراض مشتركة، وهي: الضعف، وشلل الأطراف، وصعوبة في التنفس. وكانت المدة بين ظهور الأعراض الأولى ونفوق الحيوان تصل إلى ثلاثة أيام.وكانت الضحية الأخيرة فيلا ذكرا يبلغ من العمر 11 عاما يلقب بـ" "، وقد نفق في 18 أغسطس.ولا يزال سبب النفوق الجماعي للفيلة مجهولا حتى الآن.ووفقا لإحدى الفرضيات، فإن الفيلة كانت قد تعرضت للتسمم، إذ عُثر في بقايا الحيوانات على تركيز عال من مادة السيانيد. ويفحص الخبراء ما إذا كانت الفيلة قد حصلت على هذه المادة السامة عبر المحاصيل الزراعية أو المياه أو النباتات البرية.لكن ممثلين عن السلطات المحلية والمزارعين وبعض علماء البيئة يشككون في فرضية التسمم. ويوضحون أنه في حال الإصابة بالتسمم، لكانت الضباع والنسور وحيوانات أخرى تتغذى على جثث الفيلة قد تضررت أيضا، لكن ذلك لم يحدث.وتشير فرضية أخرى إلى مرض غير معروف يصيب الفيلة فقط.ويرجح علماء البيئة أن العدد الحقيقي للفيلة النافقة قد يكون أكبر من العدد المعلن رسمياً.