بعد سنوات من الإغلاق.. توجه سويدي لإعادة فتح السفارة في بغداد

وذكر للمستشار الأمني لرئيس ، ، في بيان، أن الأخير استقبل اليوم القائم بالأعمال ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والسويد وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك.وأكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، ومنها مملكة السويد، مشيراً إلى ما يحظى به رئيس مجلس الوزراء، ، من قبول وتقدير على المستوى الدولي، وما يعكسه ذلك من حرص على تعزيز التعاون مع العراق وتطوير علاقاته الخارجية.من جانبه، قدم ليندستروم التهاني بمناسبة العراقي، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، ومشيراً إلى توجه الحكومة نحو إعادة فتح سفارتها في .كما بحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين وزارتي الداخلية العراقية والسويدية، فضلاً عن التعاون في المجال القضائي والتنسيق بين الجهات والمراكز المختصة في البلدين، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات ودعم مجالات التعاون المشترك.وكانت السويد قد أغلقت مكتب سفارتها في بغداد خلال عام 2023، على خلفية اقتحام السفارة من قبل متظاهرين احتجاجاً على سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من ، فيما أفادت بأن أنشطة سفارتها في العراق تُدار من العاصمة ستوكهولم إلى حين استئناف العمل في بغداد.