الحوثيون يعلنون ضرب أرامكو بصواريخ ومسيرات

وقالت الحركة في بيان، إن العمليتين حققتا أهدافهما، وفقاً لما ورد في البيان، مشيرة إلى اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.وأضافت أن "50 غارة جوية وصاروخية استهدفت خلال الـ12 ساعة الماضية ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة، ليرتفع إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد إلى 1460 غارة".وأكدت الحركة "استمرار عملياتها ضد القواعد والمنشآت النفطية ، مهددة بتنفيذ مزيد من الهجمات"، وربطت وقف عملياتها بوقف ما وصفته بالعدوان وإنهاء الحصار على .