انسحاب سليمان فرنجية من السباق الرئاسي اللبناني

نيوز – دولي

أعلن رئيس تيار المرده فرنجية، سحب ترشحه من الرئاسية في .

وقال فرنجية في بيان، اطلعت عليه نيوز، "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".

وأضاف: "أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني - وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة - داعم للعماد جوزيف الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى، إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".