واشنطن تكشف: نسعى لتجنب عملية تركية في سوريا

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في باريس "هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصبّ بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون (اندلاع) نزاع، وسنعمل بجدّ بالغ لضمان ألا يحصل ذلك".وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد هدد، يوم الثلاثاء، بشن بلاده هجوما عبر الحدود في شمال شرق ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تلب الجماعة مطالب أنقرة، مضيفا أنه يتعين على السورية الجديدة التعامل مع هذه القضية.وتصنّف وحدات حماية الشعب، التي تقود قوات الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع واشنطن، منظمة إرهابية مرتبطة بالمسلحين الأكراد الذين يشنون تمردا منذ عقود ضد التركية.