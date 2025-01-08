أول تعليق للإدارة السورية الجديدة على "الإعفاءات الأميركية"

وقالت السورية: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية".وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، أعلنت أخيراً عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تسمح ببعض المعاملات التجارية والإنسانية.وأصدرت إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو المقبل.وتعاني نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.