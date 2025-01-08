هل كانت تنوي إسرائيل قصف مطار بيروت؟

نيوز – دولي

قبل أيام شغلت طائرة تابعة لـ"ماهان إير" كانت تقل على متنها دبلوماسي إيراني وخضعت لتفتيش شامل طال الركاب وحتى الحقائب الدبلوماسية بمطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت، الشارع اللبناني.

وفي تعليق على تلك القضية، كشف مصدر أمني أن "إسرائيل كانت تنوي قصف مطار لو نقل فيلق الإيراني أموالاً لحزب الله".

يشار إلى أنه بعد أنباء عن تهريب أموال إلى حزب الله، عبر مطار رفيق الحريري في بيروت، عمدت السلطات الأمنية إلى تفتيش طائرة مدنية إيرانية.

وذكرت وسائل إعلامية أن "موظفاً في السفارة ببيروت رفض تفتيش حقيبة دبلوماسية كان يحملها".

كما أضافت أن "السلطات الأمنية في المطار عمدت إلى تفتيش الطائرة وجميع أغراض المسافرين على متنها، وهي المرة الثانية خلال أسبوع".

في حين أعلنت مصادر أمنية لبنانية أن اتصالات جرت مع الجانب الإيراني بشأن الطائرة التي كان يعتقد أنها تحمل أموالاً لحزب الله.

وأكدت المصادر أنها أبلغت الإيرانيين أن سلطات المطار ستصادر أي شحنة مشبوهة.

في حين كشفت وزارة الخارجية اللبنانية لاحقاً أنها تلقت توضيحاً مكتوباً من السفارة حول محتويات حقيبتين صغيرتين حملهما الدبلوماسي الإيراني على متن رحلة "ماهان إير" يوم الخميس.

كما لفتت إلى أن "الحقيبتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط".

وأردفت أنه "تم بعدها السماح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

يذكر أنه منذ تشرين الاول 2024، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي خرق قد تتذرع به لتعطيل حركة الطيران.