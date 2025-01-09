الأمم المتحدة تهنئ عون لانتخابه رئيسا للبنان وتدعوه للإسراع بتشكيل الحكومة

ورحبت بلاسخارت عبر لها بانتخاب الرئيس بوصفه "خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، بما يوفر للشعب اللّبناني مؤسسات حكومية فعالة تلبي تطلعاتهم".وشددت المنسقة الخاصة على ضرورة "الإسراع بتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير، إذ إن المهام الملقاة على عاتق ضخمة للغاية ولا تحتمل مزيدا من إضاعة الوقت". وأضافت: "حان الوقت لكل صانع قرار أن يضع مصلحة في المقام الأول، فوق كافة الاعتبارات الشخصية أو السياسية".وأشارت إلى أن "انتخاب رئيس جديد يبعث مجددا، ويمثل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز على كامل الأراضي ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة".وأكدت أن "الأمم المتحدة تتطلع للعمل مع الرئيس عون والسلطات المعنية لدعم فيما يتخذه من خطوات ملموسة ومجدية لتحقيق تلك الأهداف".