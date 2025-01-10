تكريم العراقية إلينا حبة.. لقاء "مرتقب" يجمع ترامب والجالية العربية والمسلمة

وكشف قادة من الجالية العربية والمسلمة الأمريكية أن لقاءً سيجمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه، جيدي فانس، مع قادة الجالية في العاصمة واشنطن، قبل يومين من موعد تنصيب الرئيس المنتخب لولاية جديدة في العشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري.وأوضح القادة أن "هذا اللقاء يأتي تجسيداً للالتزام الذي قطعه ترامب على نفسه تجاه أبناء الجالية خلال حملته الانتخابية في ولاية ميشيغان في الخريف الماضي".وأشاروا إلى أن "اللقاء سيكون بمثابة احتفال بنجاح ترامب في الفوز بالانتخابات، بالإضافة إلى تجديد التأكيد على العلاقة الخاصة التي تربط الناخبين العرب والمسلمين الأمريكيين بالحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة".وكشف القادة أن قائمة المدعوين لهذا اللقاء ستشمل إلى جانب المسؤولين من ذوي الأصول العربية والمسلمة الذين تم تعيينهم في إدارة ترامب الجديدة، قياديين في الجالية الذين كانوا في الصفوف الأولى لدعم حملة ترامب في محاولة للفوز بأصوات الجالية العربية والمسلمة في ولاية ميشيغان وبقية الولايات الأمريكية.وبعد إعلان فوزه بالانتخابات، بادر الرئيس ترامب إلى تعيين أمريكيين من أصول عربية ومسلمة في المناصب الأولى في إدارته الجديدة.وأوضح قياديون أن هناك تعيينات أخرى في الطريق لمزيد من العرب الأمريكيين في إدارة ترامب في الأيام والأسابيع التي ستعقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.