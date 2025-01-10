وساطات من 5 دول.. إسرائيل تحشد لتحرير "إليزابيث" في العراق

نيوز – دولي

اعلن إسرائيلي كبير، ان الحكومة تعمل مع الحلفاء في جهد متجدد لتحرير باحثة إسرائيلية - روسية يعتقد أنه تم خطفها في قبل نحو عامين.

وقال المسؤول في تصريح صحفي إنه "تم طرح المسألة في اجتماع للمبعوثين الخاصين بشؤون الرهائن في القدس، الأسبوع الحالي".

وأضاف ان "المبعوثين التقوا بأسرة إليزابيث تسوركوف، وإن إسرائيل طلبت من المبعوثين، وهم من والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وكندا، أن تضغط سفاراتهم في على الحكومة العراقية، وتبحث عن طريقة لبدء المفاوضات".

وأشار إلى أنه "يأمل في أن تساعد الأخرى في هذا الصدد".

يشار إلى أنه "لا توجد علاقات دبلوماسية بين وإسرائيل".

وأضاف المسؤول، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته: "إننا نعتمد على حلفائنا. وآمل في أن تقترح دول أخرى مساعدتنا لتحرير إليزابيث، وهناك العديد من التي لديها سفارات واتصالات مع الحكومة العراقية".