واشنطن تتهم "حماس" مجددا بعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

وقال كيربي إن "هناك تقدما في الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين في غزة"، مشيرا إلى أن العمل لم يكتمل بعد، "نعمل بجد على هذا الملف ونعتقد أننا أحرزنا تقدمًا، ولكن المهمة لم تنته بعد".وأوضح المتحدث باسم القومي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشارك شخصيا في العملية وتحدث مع الفريق المعني بالمفاوضات، مضيفا "الرئيس يشعر بضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق. نعتقد أن ذلك ممكن، لكنه يتطلب المزيد من العمل الجاد".ورفض كيربي الكشف عن تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، مشيرا إلى أن ذلك قد يضر بفرص النجاح.ومع ذلك، ألقى باللوم على حركة "حماس" في تأخير التوصل إلى الاتفاق، قائلا: "حماس تواصل التشدد على طاولة المفاوضات. العقبات التي تضعها هي السبب في عدم وجود اتفاق حتى الآن. هذا لا يعني أنه لا يمكن التغلب على هذه العقبات، ولكنه يجعل الأمر أكثر صعوبة".وفي اليوم الـ 462 للحرب في قطاع غزة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بإعداد خطة عاجلة لحسم نهائي ضد الحركة في قطاع .من جهته، أعرب الرئيس بايدن عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أن هناك تقدما في المفاوضات لوقف إطلاق النار في .وقال بايدن: "ما زلت آمل أن نحقق صفقة لإعادة المختطفين. حماس هي العائق أمام هذا الاتفاق حاليا. أعتقد أن هناك فرصة لإنجاح الأمر، وعلينا تحقيق ذلك".وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن تلقت رسالة إيجابية من قطر بشأن استعداد "حماس" التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع وإبرام صفقة تبادل أسرى.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي لم تسمه قوله إن "رئيس الحكومة نتنياهو أجرى تقييما للوضع بشأن الأسرى والمفقودين مع قادة الأجهزة الأمنية"، وأضاف أنه "خلال تقييم الأوضاع جرى تلقي تحديثات من الفريق المفاوض، وقد أصدرت تعليمات بناء على ذلك".