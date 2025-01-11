قضية الجامع الاموي تتفاعل.. شتائم لشيف سوري مشهور ظنا أنه صاحب الوليمة المجانية

نيوز – دولي

أرسلت حسابات التواصل عبارات ذم وشتم للشيف السوري الشهير عمر، ظنا أنه صاحب فعالية "الوليمة المجانية" التي حصلت في الجامع الأموي بدمشق أمس، وتسببت بمقتل عدد من الأشخاص.

ونشر الشيف السوري عمر أبو لبدة، والمشهور التواصل الاجتماعي بـ"الشيف عمر" صورة لمسج وصلته بعد الحادثة المأساوية التي حصلت أمس الجمعة في الجامع الأموي بالعاصمة دمشق، يظهر فيها عبارات ذم وشتم وجهت له من أحد الحسابات على الرسائل الخاصة في حسابه، ظنا من صاحب الحساب أنه الشيف أبو عمر صاحب فعالية "الوليمة المجانية في الجامع الاموي".

وقال الشيف عمر: كمية هائلة عم تجيني من رسائل الشتم والسب.. ياجماعة أنا اسمي شيف عمر وحاليا متواجد باسطنبول بالشام.. انتوا مخربطين".

كما ظهر الشيف عمر في مقطع فيديو يوضح للمتابعين من هو، طالبا منهم التفريق والتمييز بينه وبين الشيف المعني بالمسجات، من حيث الشكل والاسم وأسلوب اللهجة، دون أن يذكر اسم المقصود.

وأمس الجمعة 10 كانون الثاني 2025، نظم "الشيف أبو عمر" المشهور التواصل، واسمه الحقيقي مهند البغدادي، عزومة خيرية في الجامع الأموي بدمشق، ورغم النوايا الطيبة للفعالية إلا أن غياب التنسيق والتنظيم الجيد أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.

ووفقا للدفاع المدني السوري، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج كما شهدت الفعالية حالات اختناق وإغماء نتيجة التدافع الشديد.