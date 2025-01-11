ميقاتي في أول زيارة لسوريا منذ سقوط نظام الأسد.. ما هدفها؟

والزيارة هي الأولى لمسؤول رسمي لبناني بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الزيارة هدفها في بعض الملفّات الأمنيّة المحدّدة، وأبرزها، ملف الحدود البريّة عند المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة وكيفيّة ضبطها.كما سوف يجري، حسب الصحيفة، مناقشة آليات الأمني بين الدولتين، وتسهيل عودة اللاجئين، وملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.