تضم نحو 20 ألف جثة.. العثور على مقبرة جماعية جديدة بأطراف حلب

وقال ضابط العمليات في قيادة شرطة حلب عمر رحال إن حفار القبور أبلغهم بوجود 5 مقابر جماعية في مدينة حلب، إحداها في منطقة خان العسل حيث نتواجد الآن، وتضم ما يقارب 20 ألف جثة تم توثيق حوالي 10 آلاف منها بأرقام، تم تسليمها من قبل الأفرع الأمنية لحفار القبور ومركز دفن الموتى، الذي يقوم بدوره بدفنها وإعطائها أرقاما، أما بقية الجثث فتم تصفيتها ميدانيا ودفنها في مقابر جماعية. وكما نلاحظ فإن هناك أرقاما فقط للجثث لا غير.وأكد أنه بعد المقابر الجماعية تم وضع حراسة عليها وبانتظار الدولية للحضور إلى المكان للتعامل وانتشال الجثث والتعامل معها والتعرف عليها لمعرفة هويتها.وذكر حفار القبور محمد صبحي أن الفروع الأمنية التابعة لبشار الأسد منذ الـ2012 ترسل من يموت لديها في المعتقلات إلى المشفى العسكري وهذا بدوره يرسل الجثث التي تحمل رموزا.وأضاف أن عدد الحالات التي وثقها في مقبرة خان العسل هي حوالي 8 آلاف ومقبرة حلب الجديدة حوالي 7 آلاف ومقبرة النقيرين حوالي 1500 جثة، مشيرا إلى أن آخر عملية دفن تمت منذ 3 أشهر.