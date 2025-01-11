الحوثيون يعلنون مهاجمة حاملة طائرات أمريكية

أعلنت حركة (الحوثيون)، السبت، عن مهاجمة حاملة طائرات أمريكية في البحر .



وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، "هاجمنا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بعدد من الصواريخ في البحر الأحمر".



وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.