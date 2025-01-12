ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم فحم في باكستان

ووفقا لوسائل الإعلام فقد انتشلت فرق الإنقاذ اليوم جثث 7 عمال آخرين كانوا من بين المحاصرين داخل المنجم الواقع في منطقة سانجيدي.ونقلت قناة "جيونيوز" الإخبارية اليوم الأحد عن كبير مفتشي تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا المنجم، حيث تم انتشال 11 جثة حتى اللحظة من منجم الفحم خلال ثلاثة أيام من وقوع الحادث، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية بحثا عن عامل آخر.وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق انتشال جثث 4 عمال من أصل 12 حوصروا داخل المنجم بعد انهياره، عقب وقوع انفجار نتج عن تراكم داخل المنجم، يوم الخميس الماضي.ورغم قيام فرق الإنقاذ برفع أنقاض من عمق 3600 قدم باستخدام معدات ثقيلة، واجهت جهود الإنقاذ تأخيرا بسبب مد خط كهرباء ثان وإزالة الانقاض، حسبما ذكرت "جيونيوز" في وقت سابق.يشار إلى أنه كثيرا ما يتم تجاهل معايير السلامة في صناعة مناجم الفحم في باكستان، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وانفجارات، أسفرت عن مقتل عدد كبير من عمال في السنوات الأخيرة.