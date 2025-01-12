ترتيبات لعقد لقاء يجمع ترامب وبوتين على طاولة واحدة

وقال والتز على قناة "ABC" الأمريكية، إن الاستعدادات للقاء وترامب جارية بالفعل، غير أنه لم يحدد تاريخا محتملا للقاء أو الإطار الذي سيكون عليه شكل الاجتماع.يذكر أن صرح في الأسبوع الماضي، أن يريد الاجتماع معه، وأن الجانبين منخرطين بالفعل في حل الأزمة الأوكرانية، ومن جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن كانت مجرد إجابة عن سؤال صحفي عن لقاء مفترض لا أكثر.