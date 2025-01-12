إيران تعلق على حرائق لوس أنجلوس

وقالت فاطمة مهاجراني في مقطع فيديو نشرته التواصل الاجتماعي: "لا يمكن للإنسانية أن تظل غير مبالية بتدمير منازل وموارد الأخرى، سواء بسبب الحرب أو عنف الطبيعة".وأكدت مهاجراني أن "التعاطف مع الآخرين من البشر ليس حكرا على أي جزء من العالم، حيث قالت: "إننا نتعاطف معكم يا أهل كاليفورنيا الذين انفصلوا عن ديارهم وبيئات معيشتهم الآمنة.. نحن نتعاطف معكم يا من أحرقت منازلهم وممتلكاتهم ودمرت.. نحن نتعاطف معكم يا من عانيتم من هذه الحرائق المدمرة الناجمة عن تغير المناخ".وأضافت "إننا نتذكر حزن نزوح الآلاف من الأشخاص الذين شردوا وحزنوا بسبب أنانية الآخرين وتحريضهم على الحرب".وأكدت المتحدثة باسم الحكومة قائلة: "كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية فإننا مستعدون لإرسال فرق الاستجابة السريعة لإطفاء الحرائق، ونأمل أن تظل منازل العالم دائما منيرة ومليئة بالدفء والمحبة".يذكر أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية تشهد موجة من حرائق الغابات في الأيام الأخيرة التي قد وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها أكبر حرائق في تاريخ كاليفورنيا.وأكدت السلطات المحلية في الولاية الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 16 شخصا.