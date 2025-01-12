جريمة كبرى.. أب يلقي بطفليه في مجرى مائي بعد خلافات عائلية

نيوز – دولي

أعلن الناطق الإعلامي باسم العام في الأردن، أن قسم حماية الأسرة بمحافظة الزرقاء تلقى، بلاغاً حول تعرض طفلين للإيذاء من والدهما الذي اصطحبهما إلى جهة غير معلومة، وخلال اتصال هاتفي، زعم الأب أنه ألقى طفليه في سيل الزرقاء.

وعلى الفور، تحركت فرق الغطاسين في الدفاع المدني وفرق من شرطة الزرقاء لتمشيط المنطقة والبحث عن الطفلين، بالتزامن مع إلقاء القبض على الطفلين ومباشرة التحقيقات معه.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان أن "الفرق المتخصصة من الدفاع المدني وشرطة الزرقاء تمكنت من العثور على جثتي الطفلين في سيل الزرقاء، بعد جهود مكثفة من البحث والتمشيط".

وأوضح أن "والد الطفلين اعترف خلال التحقيقات بقيامه بإلقائهما في السيل إثر خلافات عائلية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الحادثة جميعها".