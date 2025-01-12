واشنطن: الجيش الأميركي على استعداد للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق

نيوز – دولي

أعلنت مديرة الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل، اليوم الاحد، ان الجيش الأميركي على استعداد للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق في كاليفورنيا.

وقالت كريسويل في تصريح صحفي أن "وضع الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية مازال خطرا، مع عودة نشاط الرياح"، مشيرة الى أن "حرائق الغابات تصبح غير قابلة للتنبؤ عندما تشتد الرياح، مما يجعل من المهم بشكل خاص توخي الحذر".

وذكرت انها "على يقين بأن العديد من الناس ربما يريدون العودة إلى المنطقة والتحقق مما جرى لمنازلهم، ولكن مع اشتداد الرياح، لا يمكن أبدًا معرفة ما سيحدث".

وعند سؤالها عن توقعاتها لما سيحدث في الأيام المقبلة، قالت كريسويل: "كل شيء يعتمد على الطقس"، لافتة الى ان "رجال الإطفاء يعملون يومًا بعد يوم".

وأكدت كريسويل ان "الجيش الأميركي على استعداد للمساعدة في جهود إطفاء هذه الحرائق"، مشيرة إلى أن "الحكومة الفدرالية تركز جهودها حاليا على دعم جهود إطفاء الحرائق وحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عنها".

وشن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هجوما جديدا على المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، في وقت يواصل الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس. والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

وأضاف "أنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟" مشيرا إلى أن "الموت في كل مكان".



