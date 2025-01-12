واشنطن تأمل باتفاق يخص غزة قبل تنصيب ترامب

وقال بحسب شبكة "سي بي إس"، "نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قبل يوم التنصيب".

وأضاف "عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن".



الى ذلك، نقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن مصدر حكومي قوله "نحن قريبون جدا من إتمام صفقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".



كما قالت الهيئة إن "الجيش يدرس توسيع المناورة إلى ما بعد شمال القطاع إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل".