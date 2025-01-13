ما قصة الانتقادات التي وجهها "الشرع" الى حزب الله اللبناني؟

وجاء ذلك على هامش الغداء الذي أقيم على شرف الوفد اللبناني الذي زار دمشق خلال الأسبوع المنصرم، وترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي وضمّ عدداً من قادة الأجهزة.وقد نجح ميقاتي، بمعالجة انتقاد الشرع بطريقة دبلوماسية، معتبراً أن الحزب مكوِّن لبناني أساسي وما زال يحافظ على قوة وحضور سياسيين، وأن المسألة التي تخصّه هي شأن داخلي لبناني تطرح بين اللبنانيين، بحسب ما نقل موقع "ليبانون ديبايت".