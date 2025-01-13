اغتصاب جماعي لطفلة "معاقة" في المغرب

الحادثة التي وقعت في منطقة العطاوية قلعة السراغنية، أسفرت عن حمل وولادتها لطفل نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول فظاعة الجريمة ومدى حماية الأطفال في .وفقًا لتقارير إعلامية محلية، تعرضت الطفلة، التي تعاني من إعاقة جسدية، لاعتداء جنسي وحشي من قبل ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عامًا.وتم الكشف عن الجريمة بعد أن تقدم بشكوى تفيد بتعرض ابنته للاستغلال الجنسي، مما أدى إلى توقيف المشتبه بهم في سبتمبر/أيلول الماضي وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.وأعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة، ودعا العام بمراكش إلى "تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة".كما طالبت الجمعية بـ"تطبيق أقصى درجات العقوبة القانونية لضمان حقوق وأسرتها، ولوقف ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".وأكدت الجمعية في بيان أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الطفل، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الاتجار بالبشر والتعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي".وأشارت إلى أن الجريمة تتضمن "تغريرًا بقاصر، واستدراجها، واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر، مستغلين وضعها كفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة".وأثارت الحادثة موجة من الاستياء والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث المغاربة بتشديد العقوبات على الجناة وتعديل التشريعات لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.ويُعاقب المغربي مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا كانت قاصرًا. إلا أن هذه العقوبات لم تعد تُلبي مطالب الكثيرين الذين يرون ضرورة تشديدها لردع الجرائم الجنسية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في .