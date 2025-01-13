الوفاة الفنية الثانية بحرائق لوس انجلوس.. العثور على رفات فنانة أمريكية بمنزلها

واشتهرت كاري، التي كان يُطلق عليها أفراد عائلتها لقب "ماما دي"، بمشاركتها كممثلة في أفلام هوليوودية مثل The Blues Brothers، وThe Ten Commandments، وLady Sings the Blues، خلال ذروة مسيرتها الفنية.وأعلنت حفيدتها الكبرى، داليس كيلي، نبأ وفاتها عبر منشور على فيسبوك، حيث قالت:"قبل حوالي ساعة، أكد الطبيب الشرعي العثور على رفاتها في المنزل.ونشرت كيلي لاحقًا مقاطع فيديو صادمة أظهرت ما تبقى من منزل جدتها، حيث بدت السيارة الكاديلاك التي كانت تمتلكها في حالة أفضل من المنزل الذي تحول إلى أنقاض. وفي أحد المقاطع، كانت كيلي تستعرض محتويات المنزل المحترقة، مشيرة إلى بقايا الدراجة، والثلاجة، وباب المنزل، قائلة بحزن: "هذا كان المطبخ."تم العثور على رفات كاري من قبل فرق في كاليفورنيا مساء الأحد، بعد أن اجتاح حريق إيتون ممتلكاتها. وشهدت المنطقة مشاهد مأساوية حيث التهمت النيران المنازل، وسط محاولات مكثفة من فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المستعرة.ونشرت عائلة كاري مقاطع مصورة توثق الدمار الذي لحق بالمنزل، حيث بدا المشهد وكأنه من فيلم نهاية العالم، مع أفق متوهج باللون البرتقالي جراء الحرائق المشتعلة.