بايدن بخطاب "الوداع": هجمات إيران على إسرائيل فشلت

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، الاثنين، أن هجمات على "إسرائيل" فشلت، فيما لفت الى أن فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت.

وقال بايدن في خطاب الوداع بمقر الأمريكية، "فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتصر ونحن في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف"، مشددا بالقول "بلادنا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي وأكثر استعدادا من أي وقت مضى".



وتابع بايدن "شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية"، مضيفا "النيتو أقوى من أي وقت مضى".

الى ذلك، قال بايدن "عملنا على حشد أكثر من 20 من أجل حماية السفن في البحر ضد هجمات الحوثيين".

كما اعتبر أن "هجمات على فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها"، لافتا الى أن "إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة بشار الأسد على البقاء في السلطة".

وبشأن غزة، قال بايدن "نحن على وشك التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا "نضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقد تحدثت مع نتنياهو وأمير قطر".