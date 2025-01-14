النازحون من "جحيم" لوس أنجلوس يكافحون لإيجاد مكان للنوم (صور)

نيوز – دوليات



بينما يكافح عشرات الآلاف من النازحين بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس للعثور على مأوى مؤقت، تتفاقم أزمة السكن في إحدى أكثر المدن الأمريكية تكلفة وأقلها قدرة على تحمل التكاليف.





في المقابل، ما زال كثيرون، مثل كينج (75 عامًا)، ينامون في سياراتهم وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة. صدرت أوامر إخلاء بحق 92 ألف شخص يوم الاثنين؛ ما دفع النازحين للتفرق في جميع أنحاء جنوب . لجأ البعض إلى ملاجئ الصليب الأحمر، أو غرف الفنادق، أو منازل الأقارب والأصدقاء، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، ونقلته "إرم نيوز".في المقابل، ما زال كثيرون، مثل كينج (75 عامًا)، ينامون في سياراتهم وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة.





"نحن نحاول الحصول على بعض المساعدة للحصول على مكان"، هكذا قالت كينج، التي تعيش على "سندويشات التاكو" من محطة وقود منذ نزوحها.



معاناة مزدوجة



تسبب البحث عن سكن طويل الأجل في حروب مزايدة محمومة في أحياء قريبة من الحرائق، مثل: برينتوود وباسادينا. أسرة احترق منزلها في حريق إيتون وجدت نفسها على وشك خسارة إيجارها المؤقت لعائلة أخرى مستعدة لدفع 8000 دولار شهريًّا. "نحن نحاول الحصول على بعض المساعدة للحصول على مكان"، هكذا قالت كينج، التي تعيش على "سندويشات التاكو" من محطة وقود منذ نزوحها.معاناة مزدوجةتسبب البحث عن سكن طويل الأجل في حروب مزايدة محمومة في أحياء قريبة من الحرائق، مثل: برينتوود وباسادينا. أسرة احترق منزلها في حريق إيتون وجدت نفسها على وشك خسارة إيجارها المؤقت لعائلة أخرى مستعدة لدفع 8000 دولار شهريًّا.

في مقاطعة لوس أنجلوس، فتحت منظمة الصليب ثمانية ملاجئ تستوعب نحو 800 شخص، أكبرها في قاعة المعارض المدنية في باسادينا.



ومع ذلك، يفضل العديد من النازحين الإقامة لدى الأقارب أو في شقق مفروشة قصيرة الأجل بسبب عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها الأزمة.



تحديات مستمرة في ألتادينا



كانت ألتادينا إحدى أكثر المناطق تضررًا، حيث احترق أكثر من 6500 مبنى. "الأمر أشبه بالضياع في الضباب"، قال جودوين أمافا (69 عامًا)، الذي احترق منزله الذي عاش فيه لمدة 25 عامًا. مع تلوث المياه والحطام السام، قد يستغرق السكان وقتًا طويلًا للعودة إلى منازلهم.





ومنذ إعلان الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، تم حظر رفع الإيجارات بنسبة تزيد على 10%. ومع ذلك، سجلت بعض قوائم الإيجار زيادات بين 15% و64%؛ ما زاد صعوبة العثور على مأوى للنازحين.



أعرب نيك أرنزين، نائب رئيس مجلس مدينة ألتادينا، عن قلقه قائلًا: "كنا بالفعل في أزمة إسكان، والآن الجميع يتدافعون للحصول على مساكن".



أرنزين، الذي احترق منزله، اضطر إلى الانتقال إلى شقة مستأجرة عبر Airbnb مع عائلته وحيواناتهم الأليفة، منتظرًا تحسن الوضع. ومنذ إعلان الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، تم حظر رفع الإيجارات بنسبة تزيد على 10%. ومع ذلك، سجلت بعض قوائم الإيجار زيادات بين 15% و64%؛ ما زاد صعوبة العثور على مأوى للنازحين.أعرب نيك أرنزين، نائب رئيس مجلس مدينة ألتادينا، عن قلقه قائلًا: "كنا بالفعل في أزمة إسكان، والآن الجميع يتدافعون للحصول على مساكن".أرنزين، الذي احترق منزله، اضطر إلى الانتقال إلى شقة مستأجرة عبر Airbnb مع عائلته وحيواناتهم الأليفة، منتظرًا تحسن الوضع.