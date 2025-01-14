شاهد.. قتال داخل مطعم في دبي

نيوز – دولي

اندلع قتال عنيف استخدمت فيه اللكمات بين نائبان جورجيان مع رجل معارض أهانهما في مطعم بدبي.

وتناقل ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة نشوب الشجار بين النائبين والمعارض والذي استخدمت فيه لكمات وقتال عنيف". وكتب ناشطون ساخرين ان "هذه هي الحضارة التي تبهر الجميع والان في دبي".

