بأكثر من 8 مليارات.. محكمة روسية تفرض غرامة جديدة على "غوغل"

وغرمت "غوغل" بسبب تقاعسها وتهربها من سداد غرامات سابقة، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للمحكمة.وجاء في بيان المحكمة: "تمت إدانة شركة "غوغل" بارتكابها مخالفة إدارية بموجب الأول من المادة 20.25 من قانون الجرائم الإدارية في (التهرب من العقوبة الإدارية)، وتم تغريم الشركة بمبلغ 8,008,684,193 روبل".وفرضت المحاكم في السنوات الماضية عدة غرامات على "غوغل" بسبب مخالفة الاحتكار ومخالفة القوانين التي تتعلق بالإنترنت في البلاد.(الدولار = 100 روبل بتاريخ 14 يناير 2025)