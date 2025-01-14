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اقتحام وتخريب ونهب لمتحف جزيرة أرواد قرب طرطوس (صور)

دوليات

2025-01-14 | 11:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اقتحام وتخريب ونهب لمتحف جزيرة أرواد قرب طرطوس (صور)
المصدر:
وكالات
1,717 مشاهدة

كشفت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، أن مجهولين اقتحموا متحف جزيرة أرواد التابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري وقاموا بتخريبه ونهب محتوياته.

وقالت المصادر إنه "جرت سرقة 38 قطعة أثرية من المتحف الذي تم إنشاؤه عام 1985 ضمن قلعة أرواد".


الصور ادناه:




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نهب وتخريب متحف

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