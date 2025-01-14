في لوس أنجلوس.. كاميرا مراقبة ترصد شخصا يشعل الحرائق

‏ووفق مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم التعرف على الرجل حتى الآن.

وتعتقد السلطات أن هناك العديد من الأشخاص الذين يشعلون الحرائق لأسباب مجهولة وتطالب الجمهور بمساعدتهم لمعرفة هوية الجناة أو دوافعهم.

وتسببت حرائق الغابات في تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 12 ألف مبنى، وتحويل أحياء بأكملها إلى رماد وأكوام من الأنقاض، مما خلف مشهدًا كارثيًا.